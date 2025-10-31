Fanfare à la neige avec le groupe Taxi Brousse village & station Saint-Lary-Soulan
Fanfare à la neige avec le groupe Taxi Brousse village & station Saint-Lary-Soulan samedi 17 janvier 2026.
Fanfare à la neige avec le groupe Taxi Brousse
village & station SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 12:00:00
fin : 2026-01-17 14:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Fanfares à la neige avec le groupe Taxi Brousse au répertoire musiques du monde !
12h à 14h Pla d’Adet
16h à 19h30 dans les rues du village .
village & station SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
Fanfares à la neige with world music band Taxi Brousse!
German :
Fanfaren im Schnee mit der Gruppe Taxi Brousse mit dem Repertoire Weltmusik !
Italiano :
Fanfares à la neige con il gruppo Taxi Brousse con il loro repertorio di world music !
Espanol :
¡ Fanfares à la neige con el grupo Taxi Brousse con su repertorio de músicas del mundo !
L’événement Fanfare à la neige avec le groupe Taxi Brousse Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-10-31 par OT de St Lary|CDT65