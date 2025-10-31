Fanfare à la neige avec le groupe Taxi Brousse village & station Saint-Lary-Soulan

Fanfare à la neige avec le groupe Taxi Brousse

Fanfares à la neige avec le groupe Taxi Brousse au répertoire musiques du monde !

12h à 14h Pla d’Adet

16h à 19h30 dans les rues du village .

village & station SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Fanfares à la neige with world music band Taxi Brousse!

German :

Fanfaren im Schnee mit der Gruppe Taxi Brousse mit dem Repertoire Weltmusik !

Italiano :

Fanfares à la neige con il gruppo Taxi Brousse con il loro repertorio di world music !

Espanol :

¡ Fanfares à la neige con el grupo Taxi Brousse con su repertorio de músicas del mundo !

