Fanfare à la neige avec le groupe The Bawling Cats village & station Saint-Lary-Soulan
Fanfare à la neige avec le groupe The Bawling Cats village & station Saint-Lary-Soulan samedi 10 janvier 2026.
Fanfare à la neige avec le groupe The Bawling Cats
village & station SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 16:30:00
fin : 2026-01-10 19:30:00
Date(s) :
2026-01-10
Fanfares à la neige avec le groupe The Bawling Cats au répertoire New Orleans !
12h à 14h Pla d’Adet
16h à 19h30 dans les rues du village .
village & station SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
Fanfares à la neige with the band The Bawling Cats with a New Orleans repertoire!
German :
Fanfaren im Schnee mit der Gruppe The Bawling Cats mit New Orleans-Repertoire!
Italiano :
Fanfares à la neige con il gruppo The Bawling Cats che suona un repertorio di New Orleans!
Espanol :
¡ Fanfares à la neige con la banda The Bawling Cats interpretando un repertorio de Nueva Orleans!
