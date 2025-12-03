Fanfare à la neige avec Ti Brass Pla d’Adet et village Saint-Lary-Soulan
Fanfare à la neige avec Ti Brass Pla d’Adet et village Saint-Lary-Soulan dimanche 1 mars 2026.
Que ce soit sur les pistes ou dans les rues du village de Saint-Lary, profitez d’un moment musical avec la fanfare Ti Brass !
De 12h à 14h au Pla d’Adet
De 16h30 à 19h30 dans les rues du village de Saint-Lary Soulan
+33 5 62 39 50 81 animation@saintlary.com
English :
Whether on the slopes or in the streets of Saint-Lary village, enjoy a musical moment with the Ti Brass brass band!
From 12pm to 2pm at Pla d’Adet
4.30 pm to 7.30 pm in the village streets of Saint-Lary Soulan
