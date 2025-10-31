Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fanfare à la neige BOFF village & station Saint-Lary-Soulan

Fanfare à la neige BOFF village & station Saint-Lary-Soulan dimanche 15 février 2026.

Fanfare à la neige BOFF

village & station SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-15 16:30:00
fin : 2026-02-15 19:30:00

2026-02-15

Fanfares à la neige avec le groupe BOFF , bande originale de film en fanfare !
12h à 14h Pla d’Adet
16h à 19h30 dans les rues du village   .

+33 5 62 39 50 81 

English :

Fanfares à la neige with the band BOFF , a film soundtrack with fanfare!

German :

Fanfaren im Schnee mit der Gruppe BOFF , Filmsoundtrack in Fanfare!

Italiano :

Fanfares à la neige con il gruppo BOFF , una colonna sonora di film con fanfare!

Espanol :

Fanfares à la neige con el grupo BOFF , ¡una banda sonora de película con fanfarria!

L’événement Fanfare à la neige BOFF Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-10-31 par OT de St Lary|CDT65