Fanfare à la neige BOFF village & station Saint-Lary-Soulan

village & station SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2026-02-15 16:30:00
fin : 2026-02-15 19:30:00
2026-02-15
Fanfares à la neige avec le groupe BOFF , bande originale de film en fanfare !
12h à 14h Pla d’Adet
16h à 19h30 dans les rues du village .
village & station SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
Fanfares à la neige with the band BOFF , a film soundtrack with fanfare!
German :
Fanfaren im Schnee mit der Gruppe BOFF , Filmsoundtrack in Fanfare!
Italiano :
Fanfares à la neige con il gruppo BOFF , una colonna sonora di film con fanfare!
Espanol :
Fanfares à la neige con el grupo BOFF , ¡una banda sonora de película con fanfarria!
