Fanfare à la neige Havana Brass Machine village & station Saint-Lary-Soulan dimanche 8 février 2026.
village & station SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 16:30:00
fin : 2026-02-08 19:30:00
Date(s) :
2026-02-08
Fanfares à la neige avec le groupe Havana Brass Machine au répertoire latino !
12h à 14h Pla d’Adet
16h à 19h30 dans les rues du village .
village & station SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
Fanfares à la neige with the Havana Brass Machine band playing a Latin repertoire!
German :
Fanfaren im Schnee mit der Gruppe Havana Brass Machine mit Latino-Repertoire!
Italiano :
Fanfares à la neige con il gruppo Havana Brass Machine che suona un repertorio latino!
Espanol :
¡ Fanfares à la neige con el grupo Havana Brass Machine interpretando un repertorio latino!
