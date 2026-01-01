Fanfare à la neige TPT village & station Saint-Lary-Soulan

Fanfare à la neige TPT

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-01-31 12:00:00

fin : 2026-01-31 14:00:00

2026-01-31

Fanfares à la neige avec le groupe TPT Three Pieces of Trash !

12h à 14h Pla d’Adet

16h à 19h30 dans les rues du village .

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

Fanfares à la neige with TPT band Three Pieces of Trash!

