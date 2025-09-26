Fanfare Chili LONGNY AU PERCHE Longny les Villages
Fanfare Chili
LONGNY AU PERCHE 19 Place de L Hôtel de ville Longny les Villages Orne
Oyé Oyé! Faites préparer le carosse!!! les CHILI sont de retour au village !
Mon royaume pour une bière! Et écouter la Fanfare CHILI ! Oktoberfest. 100% fraîcheur médiévale. .
LONGNY AU PERCHE 19 Place de L Hôtel de ville Longny les Villages 61290 Orne Normandie cafeducommerce.longny@yahoo.com
