Fanfare Chili LONGNY AU PERCHE Longny les Villages vendredi 26 septembre 2025.

LONGNY AU PERCHE 19 Place de L Hôtel de ville Longny les Villages Orne

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Oyé Oyé! Faites préparer le carosse!!! les CHILI sont de retour au village !

Mon royaume pour une bière! Et écouter la Fanfare CHILI ! Oktoberfest. 100% fraîcheur médiévale. .

LONGNY AU PERCHE 19 Place de L Hôtel de ville Longny les Villages 61290 Orne Normandie cafeducommerce.longny@yahoo.com

