FANFARE CIOCARLIA – SALLE CLAUDE NICOLAS LEDOUX Arc Et Senans

FANFARE CIOCARLIA Début : 2025-10-05 à 17:00. Tarif : – euros.

Pour ce lancement de saison des concerts de musiques actuelles dans la salle Ledoux, la Saline royale d’Arc-et-Senans invite la Fanfare Ciocarlia pour un moment festif, convivial, ouvert à tous et 100% Gypsy.Cet orchestre de cuivres du village « caché » de Zece Prajini au nord-est de la Roumanie est l’un des plus grands groupes de musique live.La vitesse fulgurante, la technique irréprochable, les rythmes percutants et les cuivres doux-amers de la fanfare roumaine la distinguent de toutes les autres fanfares du monde. On raconte même qu’aucune fanfare n’avait jamais joué aussi vite.Leurs réinterprétations radicales de standards occidentaux populaires montrent comment l’orchestre roumain « gyptienise » sans effort toute musique sur laquelle il joue.Formé auprès de leurs pères et grands-pères, les membres de la Fanfare Ciocarlia abordent fièrement chaque concert comme un défi : divertir le public tout en perpétuant l’esprit authentique de la musique tzigane.—————————————————————————————-Placement libre deboutAccessible avec le pass cultureOuverture des portes: 16h00Début du concert: 17h00——————————————————————————————Le billet de concert ne donne pas accès aux expositions mais il vous permet de bénéficier d’un tarif réduit sur le droit d’entrée en journée dans les musées.

SALLE CLAUDE NICOLAS LEDOUX GRANDE RUE 25610 Arc Et Senans 25