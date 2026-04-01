Fanfare de la Cavalerie de la Garde républicaine Théâtre municipal Moulins

Moulins

Fanfare de la Cavalerie de la Garde républicaine

Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Formation musicale montée, forte de quarante exécutants, elle défile en tête du régiment de cavalerie lors des grands rendez-vous nationaux, le 14 Juillet, 11 Novembre, 8 Mai.

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Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 01 05

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English :

A forty-strong mounted musical group, it marches at the head of the cavalry regiment on national occasions such as July 14th, November 11th and May 8th.

L’événement Fanfare de la Cavalerie de la Garde républicaine Moulins a été mis à jour le 2026-02-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région