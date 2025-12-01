Fanfare de la Touffe Départ de la Fanfare de la Touffe depuis le conservatoire, arrivée sur le parvis du Théâtre. Montélimar
Fanfare de la Touffe Départ de la Fanfare de la Touffe depuis le conservatoire, arrivée sur le parvis du Théâtre. Montélimar samedi 20 décembre 2025.
Fanfare de la Touffe
Départ de la Fanfare de la Touffe depuis le conservatoire, arrivée sur le parvis du Théâtre. 5 Rue Bouverie Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 16:30:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Quand les habitants de Montélimar deviennent musiciens suivez la joyeuse déambulation de la Fanfare de la Touffe !
.
Départ de la Fanfare de la Touffe depuis le conservatoire, arrivée sur le parvis du Théâtre. 5 Rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr
English :
When the people of Montélimar become musicians: follow the merry wanderings of the Fanfare de la Touffe!
German :
Wenn die Einwohner von Montélimar zu Musikern werden: Folgen Sie der fröhlichen Wanderung der Fanfare de la Touffe!
Italiano :
Quando gli abitanti di Montélimar diventano musicisti: seguite le allegre peregrinazioni della Fanfara della Touffe!
Espanol :
Cuando los habitantes de Montélimar se convierten en músicos: ¡siga las alegres andanzas de la Fanfare de la Touffe!
L’événement Fanfare de la Touffe Montélimar a été mis à jour le 2025-11-21 par Montélimar Tourisme Agglomération