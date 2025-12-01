Fanfare de noël avec le Bergin Trio Pla d’Adet et village Saint-Lary-Soulan

Fanfare de noël avec le Bergin Trio

Pla d'Adet et village 37 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-12-21 16:30:00

fin : 2025-12-21 19:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Que ce soit sur les pistes ou dans les rues du village de Saint-Lary, profitez d’un moment musical avec la fanfare du Bergin Trio trois interprètes facétieux pour un cocktail pétillant d’humour, de jazz, de swing et de latino !

De 12h à 14h au Pla d’Adet

De 16h30 à 19h30 dans les rues du village de Saint-Lary Soulan

Pla d’Adet et village 37 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 animation@saintlary.com

English :

Whether on the slopes or in the streets of Saint-Lary village, enjoy a musical moment with the Bergin Trio brass band: three facetious performers for a sparkling cocktail of humor, jazz, swing and Latino!

12pm to 2pm at Pla d’Adet

4:30 pm to 7:30 pm in the streets of Saint-Lary Soulan village

German :

Ob auf den Pisten oder in den Straßen des Dorfes Saint-Lary, genießen Sie einen musikalischen Moment mit der Blaskapelle des Bergin Trios: drei schelmische Interpreten für einen prickelnden Cocktail aus Humor, Jazz, Swing und Latin!

Von 12:00 bis 14:00 Uhr in Pla d’Adet

Von 16:30 bis 19:30 Uhr in den Straßen des Dorfes Saint-Lary Soulan

Italiano :

Sulle piste o per le strade del villaggio di Saint-Lary, godetevi un momento musicale con la brass band Bergin Trio: tre maliziosi interpreti in un frizzante cocktail di umorismo, jazz, swing e latino!

Dalle 12.00 alle 14.00 al Pla d’Adet

Dalle 16.30 alle 19.30 nelle strade del villaggio di Saint-Lary Soulan

Espanol :

Ya sea en las pistas o en las calles del pueblo de Saint-Lary, disfrute de un momento musical con la banda de música Bergin Trio: ¡tres traviesos intérpretes en un chispeante cóctel de humor, jazz, swing y latino!

De 12:00 a 14:00 h en el Pla d’Adet

De 16.30 a 19.30 h en las calles del pueblo de Saint-Lary Soulan

