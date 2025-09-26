Fanfare de rue au lavoir de Choye rue de la fontaine Choye

Fanfare de rue au lavoir de Choye rue de la fontaine Choye vendredi 26 septembre 2025.

rue de la fontaine Lavoir Choye Haute-Saône

Gratuit

2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

La fanfare de rue « L'Otite Orphéonique » fait escale au lavoir de Choye pour un spectacle tout public, qui va vous enchanter. RV 18h30. Durée 45mn. Pot convivial .Gratuit. Repli en cas de mauvais temps.

rue de la fontaine Lavoir Choye 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

