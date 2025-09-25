Fanfare de rue au lavoir de Vellefrange Vellefrey-et-Vellefrange

Fanfare de rue au lavoir de Vellefrange

Gratuit
Début : 2025-09-25
La fanfare de rue « L’Otite Orphéonique » fait escale au lavoir de Vellefrange pour un spectacle tout public, qui va vous enchanter. RV 18h30. Durée 45mn. Pot convivial .Gratuit. Repli en cas de mauvais temps.   .

Lavoir Vellefrey-et-Vellefrange 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 36 37 

