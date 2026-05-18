Fanfare des Kadors Porspoden Plestin-les-Grèves
Fanfare des Kadors Porspoden Plestin-les-Grèves jeudi 30 juillet 2026.
Plestin-les-Grèves
Fanfare des Kadors
Porspoden La Grange Vadrouille Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Fanfare des Kadors | 19h30
La Fanfare des Kadors, c’est un collectif festif porté par les cuivres et les percussions, avec un répertoire entraînant mêlant reprises populaires et énergie de rue. Entre ambiance conviviale et bonne humeur communicative, le groupe fait vivre des moments chaleureux et fédérateurs à chaque passage. .
Porspoden La Grange Vadrouille Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Fanfare des Kadors Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-05-21 par SITARMOR
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