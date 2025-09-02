FANFARE DU MONDE AUX BALKANS Prémian

FANFARE DU MONDE AUX BALKANS

4 place amans Prémian Hérault

Un atelier musical ouvert à tous, même débutants, pour explorer les sonorités klezmer, jazz et balkaniques. Encadré par Yves Mondon, l’objectif est simple jouer ensemble et partager le plaisir de la musique.

Chaque mardi soir, rejoignez la fanfare Du Monde aux Balkans animée par Yves Mondon. Cet atelier rassemble musiciens amateurs et passionnés autour des musiques klezmer, jazz et balkaniques. Débutants bienvenus l’apprentissage se fait en groupe, dans la joie et la bienveillance. L’objectif ? Créer ensemble, progresser et partager le plaisir de jouer. Une belle aventure musicale et humaine vous attend. .

4 place amans Prémian 34390 Hérault Occitanie yves.mondon@gmail.com

English :

A musical workshop open to all, even beginners, to explore klezmer, jazz and Balkan sounds. Under the guidance of Yves Mondon, the aim is simple: to play together and share the pleasure of music.

German :

Ein Musikworkshop, der für alle offen ist, auch für Anfänger, um Klezmer-, Jazz- und Balkanklänge zu erforschen. Unter der Leitung von Yves Mondon ist das Ziel einfach: gemeinsam spielen und die Freude an der Musik teilen.

Italiano :

Un laboratorio musicale aperto a tutti, anche ai principianti, per esplorare le sonorità klezmer, jazz e balcaniche. Sotto la guida di Yves Mondon, l’obiettivo è semplice: suonare insieme e condividere il piacere della musica.

Espanol :

Un taller de música abierto a todos, incluidos los principiantes, para explorar los sonidos klezmer, jazz y balcánicos. Bajo la dirección de Yves Mondon, el objetivo es sencillo: tocar juntos y compartir el placer de la música.

