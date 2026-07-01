Fanfare et chorale Esplanade du mini-golf Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

Fanfare et chorale

Esplanade du mini-golf Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Laissez-vous porter par la musique le temps d’un moment convivial sur l’Esplanade du mini-golf !

L’association britannique Onestage.uk vous propose un spectacle mêlant les sonorités d’une fanfare et les voix d’une chorale, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Un rendez-vous musical ouvert à toutes et à tous, à partager en famille ou entre amis.

Entrée gratuite.

Par l’association britannique Onestage.uk .

Esplanade du mini-golf Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51

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English :

L’événement Fanfare et chorale Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme