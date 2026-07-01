Fanfare et chorale Esplanade du mini-golf Saint-Lunaire
dimanche 19 juillet 2026 · Esplanade du mini-golf · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Fanfare et chorale
Esplanade du mini-golf Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Laissez-vous porter par la musique le temps d’un moment convivial sur l’Esplanade du mini-golf !
L’association britannique Onestage.uk vous propose un spectacle mêlant les sonorités d’une fanfare et les voix d’une chorale, dans une ambiance festive et chaleureuse.
Un rendez-vous musical ouvert à toutes et à tous, à partager en famille ou entre amis.
Entrée gratuite.
Par l’association britannique Onestage.uk .
Esplanade du mini-golf Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51
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English :
L’événement Fanfare et chorale Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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