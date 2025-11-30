Fanfare Hit Micheline – Le Voyage en Hiver Rue Scribe Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-30 15:00 – 16:00

Gratuit : oui Tout public

Fanfare en déambulation Pour clôturer en musique le Marché de la seconde main, rendez-vous rue Scribe pour découvrir la fanfare Hit Micheline. Préparez vous à vibrer au rythme d’une fanfare pétillante venue directement des années 1990 !Une dizaine de copines hautes en couleurs et tenues pailletées déambuleront dans les rues, au départ de la rue Scribe, au cœur du quartier Graslin.Venez partager un moment festif et entraînant, idéal pour se plonger dans l’ambiance de Noël ! Départ de la rue Scribe à 15h Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver

Rue Scribe Nantes 44000