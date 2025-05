Fanfare La GangRennes – Le parvis Rennes, 17 mai 2025, Rennes.

Fanfare La GangRennes Le parvis Rennes Samedi 17 mai, 19h30, 20h10 Gratuit

Événement des Champs Libres

La fanfare La GangRennes vous accueille en musique sur le parvis des Champs Libres et va vous faire vibrer sur les tubes des années passées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-17T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-17T20:35:00.000+02:00

Le parvis Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine