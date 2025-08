Fanfare musicale à l’étang Freycenet-la-Tour

Fanfare musicale à l’étang Freycenet-la-Tour dimanche 10 août 2025.

Fanfare musicale à l’étang

Début : Dimanche 2025-08-10 11:00:00

2025-08-10

Le Poil O’Brass Band, une fanfare ébouriffante donne l’ambiance autour du Food

truck de Florian, à Freycenet la tour (étang des Barthes).

Dimanche 10 août 2025 à partir de 11h

Etang des Barthes Freycenet-la-Tour 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

The Poil O?Brass Band, a boisterous brass band, sets the mood around Florian?s Food

truck in Freycenet la Tour (Etang des Barthes).

Sunday August 10, 2025 from 11am

German :

Die Poil O?Brass Band, eine haarsträubende Blaskapelle, sorgt für Stimmung rund um den Food-Truck

truck von Florian in Freycenet la tour (étang des Barthes).

Sonntag, 10. August 2025 ab 11 Uhr

Italiano :

La Poil O’Brass Band, un’esuberante banda di ottoni, farà da cornice al food truck Florian’s Food a Freycenet la Tour (Etang des Barthes)

a Freycenet la Tour (Etang des Barthes).

Domenica 10 agosto 2025 dalle 11.00

Espanol :

La Poil O’Brass Band, una bulliciosa banda de música, ambientará el food truck Florian’s Food

food truck en Freycenet la Tour (Etang des Barthes).

Domingo 10 de agosto de 2025 a partir de las 11.00 h

