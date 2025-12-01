Fanfare Noël Givré au Village de Noël Saujon
Fanfare Noël Givré au Village de Noël Saujon samedi 20 décembre 2025.
Fanfare Noël Givré au Village de Noël
place du général de Gaulle Saujon Charente-Maritime
Début : 2025-12-20 17:15:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
La fanfare givré animera le Village de Noël (place de l’église) samedi 20 décembre à 17h15.
place du général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
English :
La fanfare givré will liven up the Christmas Village (place de l’église) on Saturday December 20 at 5.15pm.
German :
Die Fanfare givré wird das Weihnachtsdorf (Place de l’Eglise) am Samstag, den 20. Dezember um 17.15 Uhr musikalisch umrahmen.
Italiano :
La banda di ottoni glassati suonerà nel Villaggio di Natale (place de l’église) sabato 20 dicembre alle 17.15.
Espanol :
La banda de música escarchada tocará en la Aldea de Navidad (place de l’église) el sábado 20 de diciembre a las 17.15 h.
L'événement Fanfare Noël Givré au Village de Noël Saujon a été mis à jour le 2025-11-24