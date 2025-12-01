Fanfare Noël Givré au Village de Noël

place du général de Gaulle Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:15:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

La fanfare givré animera le Village de Noël (place de l’église) samedi 20 décembre à 17h15.

.

place du général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

English :

La fanfare givré will liven up the Christmas Village (place de l’église) on Saturday December 20 at 5.15pm.

German :

Die Fanfare givré wird das Weihnachtsdorf (Place de l’Eglise) am Samstag, den 20. Dezember um 17.15 Uhr musikalisch umrahmen.

Italiano :

La banda di ottoni glassati suonerà nel Villaggio di Natale (place de l’église) sabato 20 dicembre alle 17.15.

Espanol :

La banda de música escarchada tocará en la Aldea de Navidad (place de l’église) el sábado 20 de diciembre a las 17.15 h.

L’événement Fanfare Noël Givré au Village de Noël Saujon a été mis à jour le 2025-11-24 par Mairie de Saujon