Fanfare Poussez pas Mémé Saintes

Fanfare Poussez pas Mémé

Rues piétonnes Village de Noël Place Bassompierre Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-12-10 17:30:00

fin : 2025-12-10 19:30:00

2025-12-10

Trois fois 30 minutes de folie festive ! La déambulation musicale Poussez Pas Mémé vous promet un concentré de joie, de rythme endiablé et d’énergie communicative pour une ambiance survoltée !

Rues piétonnes Village de Noël Place Bassompierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Three times 30 minutes of festive madness! The Poussez Pas Mémé musical strolling show promises you a concentrate of joy, frenzied rhythm and infectious energy for a supercharged atmosphere!

