Fanfare psychoactive LGMX – Beaucé, 13 juin 2025 20:30, Beaucé.

Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 20:30:00

fin : 2025-06-13 22:00:00

2025-06-13

Entre électro, techno, house et psytrance version acoustique, LGMX a du groove et son énergie est radicalement transmissible. Dans la ligne droite de Too Many Zooz ou encore MEUTE, ce brass band sauvage et survitaminé vous propose un live explosif ! Tout public. .

Parc/Théâtre de verdure

Beaucé 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 83 65

