Fanfare Story

L’orchestre de la Fanfare, placé sous la direction de Philippe Georges et Didier Havet, vous propose un concert haut en couleur, où énergie, convivialité et puissance sonore seront au rendez-vous avec la venue d’un invité surprise !

L’orchestre de la Fanfare, placé sous la direction de Philippe Georges et Didier Havet, vous propose un concert haut en couleur !

Le lundi 15 décembre 2025

de 19h20 à 20h00

gratuit

Réservation dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-15T20:20:00+01:00

fin : 2025-12-15T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-15T19:20:00+02:00_2025-12-15T20:00:00+02:00