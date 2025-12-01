Fanfare Story
Fanfare Story lundi 15 décembre 2025.
L’orchestre de la Fanfare, placé sous la direction de Philippe Georges et Didier Havet, vous propose un concert haut en couleur, où énergie, convivialité et puissance sonore seront au rendez-vous avec la venue d’un invité surprise !
L’orchestre de la Fanfare, placé sous la direction de Philippe Georges et Didier Havet, vous propose un concert haut en couleur !
Le lundi 15 décembre 2025
de 19h20 à 20h00
gratuit
Réservation dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-15T20:20:00+01:00
fin : 2025-12-15T21:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-15T19:20:00+02:00_2025-12-15T20:00:00+02:00