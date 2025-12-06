Fanfares de Noël et rencontre avec le Père Noël dans le 17e Poncelet Paris

Fanfare de Noël, chocolat et vin chaud •

Samedi 6 décembre de 16h à 17h30

Rendez-vous sous le

kiosque du square des Épinettes (9, rue Maria Desraimes).

La Fourche-Guy Môquet et Epinettes-Bessières

Rencontre avec le Père Noël, chocolat et vin chaud •

Vendredi 12 décembre à partir de

18h

Place Françoise Dorin.

Martin-Luther-King

Fanfare de Noël, chocolat et vin chaud •

Samedi 13 décembre

de 14h à 14h30 | Place de Lévis. Legendre-Levis

de 15h30 à 16h | 31 rue de Tocqueville (Placette Tocqueville). Pereire-Malesherbes

de 17h à 17h30 | 10 rue Poncelet. Courcelles-Wagram

Cette année, les conseils de quartier La Fourche – Guy Môquet, Épinettes – Bessières, Martin-Luther-King, Legendre – Lévis, Pereire – Malesherbes et Courcelles – Wagram unissent leurs forces pour vous proposer un après-midi festif et joyeux au cœur de nos quartiers.

Au programme :



Des fanfares de Noël parcourront les rues du 17ᵉ pour diffuser l’esprit des fêtes et faire raisonner les mélodies traditionnelles qui nous plongent instantanément dans la magie de décembre. Une occasion parfaite pour petits et grands de se laisser surprendre, de suivre le parcours musical ou simplement de se laisser porter par l’ambiance chaleureuse.

Une rencontre exceptionnelle avec le Père Noël viendra compléter cette fête ! Les enfants pourront le saluer, lui dire un mot, prendre une photo et glisser leurs derniers souhaits pour le grand soir. Un moment toujours très attendu, plein de sourires et d’émerveillement.

Les conseils de quartiers La Fourche – Guy Môquet et Epinettes – Bessières, Martin-Luther-King, Legendre – Lévis et Pereire – Malesherbes et Courcelles – Wagram organisent des fanfares de Noël et une rencontre avec le Père Noël dans le 17e.

Du samedi 06 décembre 2025 au samedi 13 décembre 2025 :

gratuit Tout public.

Poncelet 10, rue Poncelet 75017 Paris

