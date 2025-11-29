Fanfares de Noël Cours Carnot Salon-de-Provence

Fanfares de Noël

Du 29/11 au 24/12/2025 les week-ends de 14h30 à 18h. Cours Carnot Centre ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-12-24 18:00:00

2025-11-29

Les fanfares diffusent leur bonne humeur en musique dans les rues du centre-ville !

– Samedi 29/11 Christmas Sound et White Christmas

– Samedi 6/12 Les Platt Band

– Samedi 13/12 Quality Street Band et White Macadam

– Dimanche 14/12 Père Noël Band et Quality Street Band

– Samedi 20/12 Noël Bleu en Fanfare et Les Platt Band

– Dimanche 21/12 Père Noël Band et Macadam Band

– Lundi 22/12 Macadam Band et Les Platt Band

– Mardi 23/12 Christmas Sound et Les Lutins Band

– Mercredi 24/12 Christmas Sound et White Christmas .

Cours Carnot Centre ville Salon-de-Provence 13657 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 89 00

English :

Fanfares spread their musical cheer through the streets of downtown!

German :

Blaskapellen verbreiten ihre gute Laune mit Musik in den Straßen des Stadtzentrums!

Italiano :

Le bande di ottoni diffondono la loro musica allegra per le vie del centro!

Espanol :

Las bandas de música difunden su alegre música por las calles del centro de la ciudad

L’événement Fanfares de Noël Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de Salon de Provence