Fanfares de Noël Cours Carnot Salon-de-Provence
Fanfares de Noël Cours Carnot Salon-de-Provence samedi 29 novembre 2025.
Fanfares de Noël
Du 29/11 au 24/12/2025 les week-ends de 14h30 à 18h. Cours Carnot Centre ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : Samedi 2025-11-29 14:30:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
2025-11-29
Les fanfares diffusent leur bonne humeur en musique dans les rues du centre-ville !
– Samedi 29/11 Christmas Sound et White Christmas
– Samedi 6/12 Les Platt Band
– Samedi 13/12 Quality Street Band et White Macadam
– Dimanche 14/12 Père Noël Band et Quality Street Band
– Samedi 20/12 Noël Bleu en Fanfare et Les Platt Band
– Dimanche 21/12 Père Noël Band et Macadam Band
– Lundi 22/12 Macadam Band et Les Platt Band
– Mardi 23/12 Christmas Sound et Les Lutins Band
– Mercredi 24/12 Christmas Sound et White Christmas .
Cours Carnot Centre ville Salon-de-Provence 13657 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 89 00
English :
Fanfares spread their musical cheer through the streets of downtown!
German :
Blaskapellen verbreiten ihre gute Laune mit Musik in den Straßen des Stadtzentrums!
Italiano :
Le bande di ottoni diffondono la loro musica allegra per le vie del centro!
Espanol :
Las bandas de música difunden su alegre música por las calles del centro de la ciudad
