Fanfar’Folizzz Arcisses

Fanfar’Folizzz Arcisses samedi 30 août 2025.

Fanfar’Folizzz

Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 18:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Venez faire la fête ! Les groupes de fanfare au programme Music Band’s Tourcoing, les Zikadonf, les Boudingues, la Tchitchaaa.

Entrée gratuite et restauration sur place.

Début à 18h le 30 aôut 2025 au plan d’eau de la Borde à Arcisse-Margon !

Venez faire la fête ! Les groupes de fanfare au programme Music Band’s Tourcoing, les Zikadonf, les Boudingues, la Tchitchaaa.

Entrée gratuite et restauration sur place.

Début à 18h le 30 aôut 2025 au plan d’eau de la Borde à Arcisse-Margon ! .

Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Come and celebrate! Fanfare groups on the program: Music Band’s Tourcoing, les Zikadonf, les Boudingues, la Tchitchaaa.

Free admission and on-site catering.

Starts at 6 p.m. on August 30, 2025 at the Borde lake in Arcisse-Margon!

German :

Kommt und feiert mit! Folgende Blaskapellen stehen auf dem Programm: Music Band’s Tourcoing, les Zikadonf, les Boudingues, la Tchitchaaa.

Freier Eintritt und Verpflegung vor Ort.

Beginn um 18 Uhr am 30. August 2025 am Plan d’eau de la Borde in Arcisse-Margon!

Italiano :

Venite a festeggiare! Gruppi di fanfara in programma: Music Band’s Tourcoing, les Zikadonf, les Boudingues, la Tchitchaaa.

Ingresso libero e ristorazione in loco.

Inizio alle 18.00 del 30 agosto 2025 al lago Borde di Arcisse-Margon!

Espanol :

¡Vengan a celebrarlo! Grupos de fanfarria en el programa: Music Band’s Tourcoing, les Zikadonf, les Boudingues, la Tchitchaaa.

Entrada gratuita y restauración in situ.

A partir de las 18.00 horas del 30 de agosto de 2025 en el lago de la Borde de Arcisse-Margon

L’événement Fanfar’Folizzz Arcisses a été mis à jour le 2025-08-06 par OTs DU PERCHE