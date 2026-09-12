Fanfar’Trimard : La randonnée bicyclette – Le Trimard Tour : sur les traces des ouvriers textiles, Ferme de la Boutillerie 59150 Wattrelos, Amiens
dimanche 20 septembre 2026 · Ferme de la Boutillerie 59150 Wattrelos · Amiens
Informations pratiques
Fanfar’Trimard : La randonnée bicyclette – Le Trimard Tour : sur les traces des ouvriers textiles Dimanche 20 septembre, 12h00 Ferme de la Boutillerie 59150 Wattrelos Somme
Gratuit. Limité à 30 personnes. Réservation obligatoire sur billetweb
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Le tour Trimard à bicyclette reprend le chemin des ouvriers textiles belges du milieu du XIXème au début du XXème siècle, illustrant les migrations transfontalières de l’époque.
Le parcours prévoit trois arrêts musicaux dans différents lieux emblématiques de l’histoire de la ville avec l’Orchestre International du Vetex, le célèbre chanteur Chaabi, Madani Bali et la participation de La chanteuse australienne du groupe Mzaza, Pauline Maudy.
Ferme de la Boutillerie 59150 Wattrelos 101 rue de la Boutillerie Amiens 59150 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/fanfar-trimard-la-randonnee-bicyclette-le-trimard-tour-sur-les-traces-des-ouvriers-textiles »}]
Le tour Trimard à bicyclette reprend le chemin des ouvriers textiles belges du milieu du XIXème au début du XXème siècle, illustrant les migrations transfontalières de l’époque.
©afleurdesons
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