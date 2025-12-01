Fanfrelette fée givrée cet hiver Station de ski Gavarnie-Gèdre

Fanfrelette fée givrée cet hiver

Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-12-28 16:00:00

fin : 2025-12-28

2025-12-28

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la station Gavarnie-Gèdre vous offre un spectacle magique avec la Fée Givrée ! Cou et bras nus, Fanfrelette n’a jamais froid. Lorsqu’il fait trop chaud elle doit rester dans son frigo pour ne pas fondre (il ne faut jamais recongeler une fée qui a déjà gelé). Avec le public, elle partage généreusement ses glaçons et le plaisir de se promener librement dans le froid. Fanfrelette propose des histoires joyeuses, pleines de suspens en lien direct avec les personnages et la saison hivernale !

RDV sur la terrasse du restaurant. .

Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

For the festive season, the Gavarnie-Gèdre resort offers you a magical show with the Fée Givrée! Bare-necked and bare-armed, Fanfrelette is never cold. When it’s too hot, she has to stay in her fridge to keep from melting (never refreeze a fairy who’s already frozen). With the audience, she generously shares her ice cubes and the pleasure of wandering freely in the cold. Fanfrelette’s cheerful, suspenseful stories are directly linked to the characters and the winter season!

German :

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage bietet Ihnen der Wintersportort Gavarnie-Gèdre eine magische Show mit der gefrorenen Fee! Mit nacktem Hals und nackten Armen friert Fanfrelette nie. Wenn es zu heiß ist, muss sie in ihrem Kühlschrank bleiben, um nicht zu schmelzen (man darf eine Fee, die bereits gefroren ist, nie wieder einfrieren). Mit dem Publikum teilt sie großzügig ihre Eiswürfel und das Vergnügen, frei in der Kälte herumzulaufen. Fanfrelette bietet fröhliche Geschichten voller Spannung, die in direktem Zusammenhang mit den Figuren und der Winterzeit stehen!

Italiano :

Per le feste, la stazione di Gavarnie-Gèdre mette in scena uno spettacolo magico con la Fée Givrée! A collo nudo e a braccia nude, la Fanfrelette non ha mai freddo. Quando fa troppo caldo, deve rimanere nel suo frigorifero per non sciogliersi (mai ricongelare una fata già congelata). Con il pubblico, condivide generosamente i suoi cubetti di ghiaccio e il piacere di vagare liberamente al freddo. Le storie allegre e piene di suspense di Fanfrelette sono direttamente collegate ai personaggi e alla stagione invernale!

Espanol :

Con motivo de las fiestas, la estación de Gavarnie-Gèdre ofrece un espectáculo mágico con la Fée Givrée Con el cuello y los brazos desnudos, Fanfrelette nunca tiene frío. Cuando hace demasiado calor, tiene que quedarse en su nevera para no derretirse (nunca hay que volver a congelar a un hada que ya se ha congelado). Con el público, comparte generosamente sus cubitos de hielo y el placer de deambular libremente por el frío. Las historias alegres y llenas de suspense de Fanfrelette están directamente relacionadas con los personajes y la estación invernal

