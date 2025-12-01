Fanfreluche et la forêt désenchantée Fort-Mahon-Plage

Fanfreluche et la forêt désenchantée Fort-Mahon-Plage dimanche 28 décembre 2025.

Fanfreluche et la forêt désenchantée

rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 16:30:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Fanfreluche et la forêt désenchantée est un spectacle pour petits et grands enfants…

…qui résonne comme un conte au coin du feu. Une bonne dose de rires, une pincée de Frissons, une cuillère d’émerveillement, Le tout saupoudré d’interactivité Telle est la formule qui fait de ce spectacle un moment magique !

Ouverture des portes à 16h Tous publics

Buvette et petite restauration sur place.

rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80790 Somme Hauts-de-France contact@fortmahon-tourisme.com

English :

« Fanfreluche et la forêt désenchantée » is a show for young and old alike?

?that sounds like a fireside tale. A good dose of laughter, a pinch of thrills, a spoonful of wonder, all sprinkled with interactivity: such is the formula that makes this show a magical moment!

Doors open at 4pm All audiences

Refreshments and snacks on site.

German :

« Fanfreluche et la forêt déssenchantée » ist ein Theaterstück für kleine und große Kinder?

?das wie ein Märchen am Kaminfeuer klingt. Eine gute Dosis Lachen, eine Prise Grusel, ein Löffel Staunen, und das Ganze bestreut mit Interaktivität: Das ist die Formel, die aus dieser Aufführung einen magischen Moment macht!

Türöffnung um 16 Uhr Für alle Altersgruppen

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

« Fanfreluche et la forêt désenchantée » è uno spettacolo per grandi e piccini?

che sembra un racconto da caminetto. Una buona dose di risate, un pizzico di brividi, un cucchiaio di meraviglia, il tutto cosparso di interattività: ecco la formula che rende questo spettacolo un momento magico!

Apertura porte alle ore 16.00 Tutti gli spettatori

Rinfresco e snack in loco.

Espanol :

« Fanfreluche et la forêt désenchantée » es un espectáculo para grandes y pequeños?

… que suena como un cuento junto a la chimenea. Una buena dosis de risas, una pizca de emoción, una cucharada de asombro, todo ello salpicado de interactividad: ¡esa es la fórmula que hace de este espectáculo un momento mágico!

Apertura de puertas a las 16.00 h Todos los públicos

Refrescos y tentempiés in situ.

