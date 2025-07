FANJEAUX BATTLE GROUND Fanjeaux

FANJEAUX BATTLE GROUND Fanjeaux samedi 19 juillet 2025.

FANJEAUX BATTLE GROUND

Montée du Christ Fanjeaux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 16:00:00

fin : 2025-07-19 01:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Dans ce village où l’Histoire place une fameuse « disputation » entre cathares et dominicains, la culture hip-hop apporte son interprétation contemporaine de ce qu’est un affrontement pacifique.

Au Programme

Dès 17h, des ateliers breakdance/battles animés par « La Brigade Fantôme de Toulouse »

Inscription sur place dès 16h. Places limitées.

Restauration sur place, buvette.

Puis, à partir de 21h Grand bal animé par un DJ, c’est parti pour 4 h de musique disco, funk, hip-hop… Une piste accessible à tous, avec des danseurs professionnels pour ambiancer.

Montée du Christ Fanjeaux 11270 Aude Occitanie +33 6 87 18 18 50 brigadefantome31@gmail.com

English :

In this village where history places a famous « disputation » between Cathars and Dominicans, hip-hop culture brings its contemporary interpretation of peaceful confrontation.

Program:

From 5pm, breakdance/battles workshops led by « La Brigade Fantôme de Toulouse »

On-site registration from 4pm. Places limited.

Food and refreshments on site.

Then, from 9 p.m.: DJ-led Grand Ball, 4 hours of disco, funk and hip-hop? A dance floor open to all, with professional dancers to set the mood.

German :

In diesem Dorf, in dem die Geschichte eine berühmte « Disputation » zwischen Katharern und Dominikanern ansiedelt, bringt die Hip-Hop-Kultur ihre zeitgenössische Interpretation dessen, was eine friedliche Konfrontation bedeutet.

Auf dem Programm stehen

Ab 17 Uhr: Breakdance-/Battle-Workshops, die von « La Brigade Fantôme de Toulouse » geleitet werden:

Anmeldung vor Ort ab 16 Uhr. Begrenzte Anzahl von Plätzen.

Verpflegung vor Ort, Getränkestand.

Ab 21 Uhr: Großer Ball mit DJ, 4 Stunden Disco-, Funk- und Hip-Hop-Musik? Eine für alle zugängliche Tanzfläche mit professionellen Tänzern, die für Stimmung sorgen.

Italiano :

In questo villaggio dove la storia registra una famosa « disputa » tra catari e domenicani, la cultura hip-hop porta la sua interpretazione contemporanea del confronto pacifico.

In programma:

Dalle 17.00, workshop di breakdance/battles condotti da « La Brigade Fantôme de Toulouse »:

Iscrizioni in loco dalle ore 16.00. I posti sono limitati.

Cibo e rinfreschi sul posto.

Poi, dalle 21.00: Gran Ballo con DJ, 4 ore di musica disco, funk e hip-hop? Una pista da ballo aperta a tutti, con ballerini professionisti per creare l’atmosfera.

Espanol :

En este pueblo donde la historia registra una famosa « disputa » entre cátaros y dominicos, la cultura hip-hop aporta su interpretación contemporánea de la confrontación pacífica.

En el programa:

A partir de las 17:00 h, talleres de breakdance/batallas a cargo de « La Brigade Fantôme de Toulouse »:

Inscripciones in situ a partir de las 16.00 horas. Plazas limitadas.

Comida y refrescos in situ.

A continuación, a partir de las 21:00 h: Gran Baile con DJ, 4 horas de música disco, funk y hip-hop? Una pista de baile abierta a todos, con bailarines profesionales para animar el ambiente.

