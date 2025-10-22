Fanny César Théâtre du lacydon Marseille 2e Arrondissement
Fanny César Théâtre du lacydon Marseille 2e Arrondissement samedi 14 mars 2026.
Fanny César
Samedi 14 mars 2026 à partir de 20h30.
Dimanche 15 mars 2026 à partir de 14h30. Théâtre du lacydon 3 Montée Saint Esprit Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-15
2026-03-14 2026-03-15
D’après la trilogie de Marcel Pagnol, Fanny César ( deuxième partie )
Dans une adaptation des textes originaux et une mise en scène de Cécile Esposito.
Chansons françaises (piano & voix) par Frédérique Bertrand. .
Théâtre du lacydon 3 Montée Saint Esprit Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 96 70 lacydon.13002@orange.fr
English :
Based on Marcel Pagnol’s trilogy, Fanny César ( second part )
German :
Nach der Trilogie von Marcel Pagnol, Fanny César ( Teil 2 )
Italiano :
Basato sulla trilogia di Marcel Pagnol, Fanny César (seconda parte)
Espanol :
Basada en la trilogía de Marcel Pagnol, Fanny César (segunda parte)
L'événement Fanny César Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-22