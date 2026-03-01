Fanny Dreyer, Victoire de Changy, Lucie Rezsöhazy La Villette Paris

Objets intimes, souvenirs d’un paysage ou fragments d’héritage : sept collections d’enfants se dévoilent dans l’enchantement d’une lecture musicale et dessinée. Mille trésors minuscules contemplés dans la grâce du détail pour dire l’amour, l’absence et la mémoire.

Fanny Dreyer et Victoire de Changy rendent hommage à l’intuition enfantine et le secret des collections, accompagnées par la musique de Lucie Rezsöhazy.

Le samedi 28 mars 2026

de 11h00 à 11h45

de 16h00 à 16h45

payant

De 10 à 16 euros.

Public enfants. A partir de 5 ans.

La Villette 211, avenue Jean Jaurès 75019 Grande HalleParis

https://www.lavillette.com/manifestations/fanny-dreyer-victoire-de-changy-lucie-rezsohazy/ +33140037575



