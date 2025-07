Fanny et César, théâtre Malleret

Fanny et César, théâtre Malleret mercredi 13 août 2025.

Fanny et César, théâtre

Lieu-dit Le Bourg Malleret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Suite de la trilogie, toujours en Creuse et en même temps à Marseille, sur le Vieux-Port, le bar de César vibre des discussions habituelles. Mais l’ambiance est plus lourde Marius, le fils de César, a pris le large, laissant derrière lui Fanny, la vendeuse de coquillages, son amour de toujours…

18h . balade découverte de Malleret

19h30 . spectacle

buvette et petite restauration

Dans le cadre du festival de La Luzège, avec la commune et l’association BAM! .

Lieu-dit Le Bourg Malleret 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 36 60 45

English : Fanny et César, théâtre

German : Fanny et César, théâtre

Italiano :

Espanol : Fanny et César, théâtre

L’événement Fanny et César, théâtre Malleret a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze