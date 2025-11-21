FANNY RUWET – CENTRE DES CONGRES DE CAEN Caen

FANNY RUWET Début : 2025-11-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Après un premier show (Bon anniversaire Jean, dispo sur Canal ), un roman (Bien sur que les poissons ont froid) un court-métrage (Bingo), plusieurs podcasts (Les Gens Qui Doutent,..) et cinq ans de chroniques sur France Inter, Fanny Ruwet revient avec son nouveau spectacle « On disait qu’on faisait la fête ».Comment se faire de nouveaux amis en étant adulte et sobre ? Où vont les émotions qu’on ne s’autorise pas à ressentir ? Quelle est la meilleure manière de faire disparaitre un corps ? Les autres font-ils tous semblant de savoir quoi faire de leur vie ? Ou est-on le seul à ne rien comprendre ? Jusqu’où doit-on faire semblant d’aimer un cadeau qu’on déteste ? Pourquoi ne fait-on plus de spectacle de fin d’année, une fois adulte ?Le spectacle ne répond à aucune de ces questions, mais il a le mérite de les poser.

CENTRE DES CONGRES DE CAEN 13 RUE ALBERT SOREL 14000 Caen 14