Fanny Ruwet Espace james Chambaud Lons

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Tarif réduit

Fanny Ruwet On disait qu’on faisait la fête

Stand Up De et avec Fanny Ruwet

Après un premier show (Bon anniversaire Jean), un roman (Bien sûr que les poissons ont froid), un court-métrage (Bingo) et cinq ans de chroniques sur France Inter, la talentueuse touche-à-tout Fanny Ruwet revient sur scène avec On disait qu’on faisait la fête .

Comment se faire de nouveaux amis en étant adulte et sobre ? Quelle est la meilleure manière de faire disparaître un corps ? Pourquoi toujours vouloir être le patient préféré de son psy ?

Le spectacle ne répond à aucune de ces questions, mais il a le mérite de les poser ! .

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 01 53 espace-chambaud@mairie-lons.fr

