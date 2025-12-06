Fanny Ruwet : On disait qu’on faisait la fête Cité des Congrès Nantes

Fanny Ruwet : On disait qu’on faisait la fête Cité des Congrès Nantes samedi 6 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 20:00 – 21:20

Gratuit : non 36 € 36 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/fanny-ruwet-on-disait-quon-faisait-la-fete.html Tout public

One woman show Après un premier show (« Bon anniversaire Jean »), un roman (« Bien sûr que les poissons ont froid ») un court-métrage (« Bingo »), plusieurs podcasts (« Les Gens Qui Doutent »…) et cinq ans de chroniques sur France Inter, Fanny Ruwet revient avec son nouveau spectacle : « On disait qu’on faisait la fête ». Comment se faire de nouveaux amis en étant adulte et sobre ? Où vont les émotions qu’on ne s’autorise pas à ressentir ? Quelle est la meilleure manière de faire disparaitre un corps ? Les autres font-ils tous semblant de savoir quoi faire de leur vie ? Ou est-on le seul à ne rien comprendre ? Jusqu’où doit-on faire semblant d’aimer un cadeau qu’on déteste ? Pourquoi ne fait-on plus de spectacle de fin d’année, une fois adulte ?Le spectacle ne répond à aucune de ces questions, mais il a le mérite de les poser. Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/fanny-ruwet-on-disait-quon-faisait-la-fete.html