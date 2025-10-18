Fanny Simon : Mais que vont dire les voisins ? Théâtre du Sphinx Nantes

Fanny Simon : Mais que vont dire les voisins ? Théâtre du Sphinx Nantes samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 19:00 – 20:00

Gratuit : non 13 € 13 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Seule-en-scène Fanny aimerait trouver sa place…Mais grandir à la campagne avec un père tiraillé entre sa passion pour la chasse et son incorrigible romantisme ne l’aide pas à trouver sa voie…Alors, elle tâtonne, essaye, expérimente avec fougue et candeur, et ce, malgré l’éternelle inquiétude de ses parents : »Mais que vont dire les voisins ? » Ce one woman show nous parle du regard de l’autre, de l’impact qu’il peut avoir sur nos vies… Pour Fanny, cela donne naissance à une série de personnages fantasques, agaçants et pour certains attachants. Durée : 1h

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/