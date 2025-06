Fanny Wolff dans (Dé)tendue! Contrepoint Café-Théâtre Agen 10 juillet 2025 20:00

Lot-et-Garonne

Fanny Wolff dans (Dé)tendue! Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 20:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-10

Fanny Wolff a du mal à se détendre… Ça peut se comprendre ! Cette pile électrique vous dévoile les improbables mais véridiques histoires de son quotidien. Parviendra-t-elle à se détendre ?

Fanny Wolff a du mal à se détendre… Ça peut se comprendre !

Sa vie est semée d’embûches elle est allergique à tout, fait des oedèmes pour tout et réussit même à attraper une angine par 40 degrés. Ne lui parlez plus de spa, de vacances ou de nouvelles thérapies, vous aggraveriez son cas. Même les gens zen la crispent !

Cette pile électrique vous dévoile les improbables mais véridiques histoires de son quotidien.

Parviendra-t-elle à se détendre ? .

Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 98 42 42 contrepoint.agen@gmail.com

English :

Fanny Wolff has trouble relaxing? It’s understandable! Here, this electric battery reveals the unlikely but true stories of her daily life. Will she be able to relax?

German : Fanny Wolff dans (Dé)tendue!

Fanny Wolff hat Schwierigkeiten, sich zu entspannen? Das ist verständlich! Dieses Energiebündel erzählt Ihnen die unwahrscheinlichen, aber wahren Geschichten aus ihrem Alltag. Wird es ihr gelingen, sich zu entspannen?

Italiano :

Fanny Wolff ha difficoltà a rilassarsi? È comprensibile! Ecco alcune delle storie improbabili ma vere della sua vita quotidiana. Riuscirà a rilassarsi?

Espanol : Fanny Wolff dans (Dé)tendue!

¿A Fanny Wolff le cuesta relajarse? Es comprensible He aquí algunas anécdotas inverosímiles pero reales de su vida cotidiana. ¿Podrá relajarse?

L’événement Fanny Wolff dans (Dé)tendue! Agen a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Destination Agen