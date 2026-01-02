Fans de bouquins Clohars-Carnoët

Fans de bouquins

Médiathèque Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Ce groupe est ouvert aux 11-17 ans qui souhaitent partager leurs goûts en lecture, nous aider à améliorer l’espace ado de la médiathèque et pourquoi pas participer au printemps aux achats de romans , BD, mangas et documentaires.

N’hésitez pas à apporter vos propres livres coups de cœurs pour les partager avec les autres participant·es autour de friandises… .

Médiathèque Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40

