Fans de bouquins Clohars-Carnoët
Médiathèque Clohars-Carnoët
2026-04-08 15:00:00
Ce groupe est ouvert aux 11-17 ans qui souhaitent partager leurs goûts en lecture, nous aider à améliorer l’espace ado de la médiathèque et pourquoi pas participer au printemps aux achats de romans , BD, mangas et documentaires.
N’hésitez pas à apporter vos propres livres coups de cœurs pour les partager avec les autres participant·es autour de friandises… .
Médiathèque Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne
