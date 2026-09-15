Fans de bouquins Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Robert Badinter · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Fans de bouquins
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-09-23 16:30:00
Date(s) :
2026-09-23
Ce groupe est ouvert aux 11-17 ans qui souhaitent partager leurs goûts en lecture, nous aider à améliorer l’espace « ado » de la médiathèque et pourquoi pas participer aux achats en fin d’année.
N’hésitez pas à apporter vos propres livres coups de cœurs pour les partager avec les autres participant·es autour de friandises…
Entrée libre & gratuite, sans inscription .
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fans de bouquins Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-09-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Clohars-Carnoët (Finistère)
- Café lecture Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët 15 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine à l’abbaye de Saint-Maurice JEMP 2026 Abbaye de Saint-Maurice Clohars-Carnoët 18 septembre 2026
- Soirée dégustation de cidres Les Sables Crêperie Clohars-Carnoët 18 septembre 2026
- Vente directe des Glaces de la Ferme Lieu-dit Kerliezec Clohars-Carnoët 19 septembre 2026
- Visite du Blockhaus du Pouldu JEMP 2026 Chemin de la Grenouille Clohars-Carnoët 19 septembre 2026