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AGENDA · Clohars-Carnoët

Fans de bouquins Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

mercredi 25 novembre 2026 · Médiathèque Robert Badinter · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque Robert Badinter
Adresse
25 Rue de Lannevain
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Fans de bouquins

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 15:00:00
fin : 2026-11-25 16:30:00

Date(s) :
2026-11-25

Ce groupe est ouvert aux 11-17 ans qui souhaitent partager leurs goûts en lecture, nous aider à améliorer l’espace « ado » de la médiathèque et pourquoi pas participer aux achats en fin d’année.

Entrée libre & gratuite, sans inscription.   .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53 

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English :

L’événement Fans de bouquins Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-09-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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