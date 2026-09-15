Fans de bouquins Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Fans de bouquins

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 15:00:00

fin : 2026-11-25 16:30:00

Date(s) :

2026-11-25

Ce groupe est ouvert aux 11-17 ans qui souhaitent partager leurs goûts en lecture, nous aider à améliorer l’espace « ado » de la médiathèque et pourquoi pas participer aux achats en fin d’année.

Entrée libre & gratuite, sans inscription. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

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English :

L’événement Fans de bouquins Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-09-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS