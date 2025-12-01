Fantaises gourmandes et Contes de Noël Meillant
Fantaises gourmandes et Contes de Noël
4 Place du Pavé Meillant Cher
Début : Samedi 2025-12-20 15:00:00
Animation de Noël avec contes et fantaisies gourmandes
Maud Brunaud et Ghislaine Antoine (@squirelito) animeront cet après-midi festive. Petits et grands sont les bienvenus. Entrée libre, participation au chapeau pour l’animation.Sur réservation .
4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 9 81 41 87 87 cheztanteagatha@gmail.com
English :
Christmas entertainment with storytelling and gourmet fantasies
