Fantaises gourmandes et Contes de Noël Meillant

Fantaises gourmandes et Contes de Noël

4 Place du Pavé Meillant Cher

Début : Samedi 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Animation de Noël avec contes et fantaisies gourmandes

Maud Brunaud et Ghislaine Antoine (@squirelito) animeront cet après-midi festive. Petits et grands sont les bienvenus. Entrée libre, participation au chapeau pour l’animation.Sur réservation .

4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 9 81 41 87 87 cheztanteagatha@gmail.com

English :

Christmas entertainment with storytelling and gourmet fantasies

