Fantaisie Minor Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Mobile, léger et surfant sur la Fantaisie en fa mineur de Schubert, un couple de danseurs hip-hop, dancehall et house porte dans leurs corps la mobilité et l’impatience des enfants à la conquête de la vie. Dans l’énergie et la logique d’un jeu qui se réinvente sans cesse, l’attitude virevoltante laisse entrevoir un duo entre amitié et compétition. L’inventivité du langage chorégraphique de Marco Da Silva Ferreira qui tente un mariage entre la danse urbaine et le ballet, captivera petits et grands.

Thomas Hahn

Et si les danses urbaines étaient schubert-compatibles ?

Du mercredi 03 décembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

payant Tout public.

début : 2025-12-03T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-08T00:59:59+01:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442