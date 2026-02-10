Fantaisie Piano – Choeur et Orchestre Beethoven Concerto pour Violon de Reiner Eglise Saint Sulpice Paris

Beethoven, Fantaisie pour choeur, piano & orchestre

Reiner, Concerto pour violon et Symphonie n1

Kevin Zhu (violon), Constant Despres (piano), Vincent Lucas (flûte), Joachim Bresson (ténor), Orchestre, Chœur Hugues Reiner, Chœur des 400 Paris Île de France, direction : Hugues Reiner.

Date: vendredi 13 mars 2026 à 20H45

Lieu: Eglise de Saint Sulpice, Paris 75006

Le Choeur des 400 Paris Ile de France, le Choeur International et l’Orchestre Hugues Reiner vous convient à un concert au bénéfice de la Fondation Epanouis.

Le vendredi 13 mars 2026

de 19h45 à 22h45

De 20 à 40 euros.

Tout public.

Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris



