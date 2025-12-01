Fantaisies de Noël

Place Marguerite de Lorraine Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Proposé par la Schola de l’Orne

Pour les fêtes de fin d’année, l’ensemble vocal et instrumental de la Schola de l’Orne, constitué d’une trentaine de chanteurs et musiciens, vous propose un concert de Noël autour de trois œuvres emblématiques de compositeurs anglais Christmas Day (1910) de Gustav Holst, A Ceremony of Carols (1942-1955) de Benjamin Britten et Missa Carolae (2004) de James Whitbourn. Ces œuvres majeures, écrites pour chœur, solistes, ensemble instrumental et orgue, sont composées à partir de chants de Noël séculaires et s’enracinent dans la tradition et les coutumes du temps de Noël. De vrais chefs-d’œuvre à découvrir ou redécouvrir, à la fois festifs et solennels, pour un moment de partage et d’émotion. De quoi ravir et réchauffer les cœurs en musique !

Le public est invité à chanter dans la Missa Carolae de James Whitbourn. Une répétition ouverte à tout public sera organisée le vendredi 5 décembre de 18h30 à 19h30 à l’auditorium (rue Jullien, Alençon) pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de répéter et de se joindre aux chanteurs de la Schola de l’Orne.

Gratuit, sans inscription et sans aucun niveau pré-requis.

Samedi 13 décembre à 18h et dimanche 14 décembre à 17h

Église Saint-Léonard .

Place Marguerite de Lorraine Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

English : Fantaisies de Noël

L’événement Fantaisies de Noël Alençon a été mis à jour le 2025-11-26 par OT CUA ALENCON