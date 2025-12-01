Fantaisies et Contes de Noël Salle communale Chazemais
La Bibliothèque de Chazemais & Squirelito vous invitent à un moment magique pour petits et grands… ❤️
Au programme
Des contes enchanteurs
Une animation familiale
Goûter offert pour un moment encore plus doux !
Salle communale 2 route des Bois Menus Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 93 24 20
English :
The Chazemais Library & Squirelito invite you to a magical moment for young and old… ??
On the program
Enchanting tales
?? Family entertainment
A complimentary snack for an even sweeter time!
