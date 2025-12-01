Fantaisies et Contes de Noël Salle communale Chazemais

Fantaisies et Contes de Noël

Salle communale 2 route des Bois Menus Chazemais Allier

Tarif : – –

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

La Bibliothèque de Chazemais & Squirelito vous invitent à un moment magique pour petits et grands… ❤️



Au programme

Des contes enchanteurs

‍‍ Une animation familiale

Goûter offert pour un moment encore plus doux !

Salle communale 2 route des Bois Menus Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 93 24 20

English :

The Chazemais Library & Squirelito invite you to a magical moment for young and old… ??



On the program

Enchanting tales

?? Family entertainment

A complimentary snack for an even sweeter time!

