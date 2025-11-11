Fantaisies populaires Les Quinconces Le Mans

Fantaisies populaires

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-11 17:00:00

fin : 2025-11-11 18:30:00

2025-11-11

La pianiste Jeanne Bleuse et la violoncelliste Noémi Boutin vous feront entendre les oeuvres de

compositeurs et de compositrices du XIXe siècle dont le point commun est d’avoir battu la

campagne pour récolter, afin de ne pas les oublier, les traditions musicales de leur pays natal. .

