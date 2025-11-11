Fantaisies populaires Les Quinconces Le Mans
Fantaisies populaires Les Quinconces Le Mans mardi 11 novembre 2025.
Fantaisies populaires
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 17:00:00
fin : 2025-11-11 18:30:00
Date(s) :
2025-11-11
La pianiste Jeanne Bleuse et la violoncelliste Noémi Boutin vous feront entendre les oeuvres de
compositeurs et de compositrices du XIXe siècle dont le point commun est d’avoir battu la
campagne pour récolter, afin de ne pas les oublier, les traditions musicales de leur pays natal. .
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fantaisies populaires Le Mans a été mis à jour le 2025-07-10 par CDT72