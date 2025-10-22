Fantaisies pour un palais Bouges-le-Château
Fantaisies pour un palais Bouges-le-Château mercredi 22 octobre 2025.
Fantaisies pour un palais
15 Rue du Château Bouges-le-Château Indre
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-22
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-24 2025-10-29 2025-10-31
Fantaisies pour un palais
Les 22, 24, 29 et 31 octobre 2025 à 14h30 plongez dans l’univers merveilleux des contes de fées ! En famille, laissez-vous guider à travers une visite pleine de fantaisie, inspirée de l’exposition, où châteaux, princes et créatures enchantées prennent vie. Après la découverte, place à l’imagination créez votre propre petit théâtre à histoires et inventez la suite du conte.
Une visite-atelier poétique et créative, idéale pour rêver et s’amuser en famille à partir de 7 ans. 6 .
15 Rue du Château Bouges-le-Château 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 88 26
English :
Fantasies for a palace
German :
Fantasien für einen Palast
Italiano :
Fantasie per un palazzo
Espanol :
Fantasías para un palacio
L’événement Fantaisies pour un palais Bouges-le-Château a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Levroux