Fantaisies pour un palais Bouges-le-Château

15 Rue du Château Bouges-le-Château Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Début : Vendredi 2025-10-22

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-24 2025-10-29 2025-10-31

Les 22, 24, 29 et 31 octobre 2025 à 14h30 plongez dans l’univers merveilleux des contes de fées ! En famille, laissez-vous guider à travers une visite pleine de fantaisie, inspirée de l’exposition, où châteaux, princes et créatures enchantées prennent vie. Après la découverte, place à l’imagination créez votre propre petit théâtre à histoires et inventez la suite du conte.

Une visite-atelier poétique et créative, idéale pour rêver et s’amuser en famille à partir de 7 ans. 6 .

15 Rue du Château Bouges-le-Château 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 88 26

English :

Fantasies for a palace

German :

Fantasien für einen Palast

Italiano :

Fantasie per un palazzo

Espanol :

Fantasías para un palacio

