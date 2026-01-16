Fantaisies Tabarin Magnac-Laval

Fantaisies Tabarin

15 Place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Avec Fantaisies dialogues facétieux en musique, la compagnie Oghma nous embarque dans l’univers malicieux du Tabarin, théâtre populaire du XVIIᵉ siècle. Trois personnages hauts en couleur s’y chamaillent, s’y provoquent et s’y répondent à coups de mots piquants, de musique et de situations délicieusement absurdes. .

15 Place de la République Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 04 51 16

