FANTAISISTE, VOUS AVEZ DIT FANTAISISTE? Sète
FANTAISISTE, VOUS AVEZ DIT FANTAISISTE? Sète vendredi 20 février 2026.
FANTAISISTE, VOUS AVEZ DIT FANTAISISTE?
Quai des Moulins Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Fantaisiste , un drôle de métier qui vous sera raconté et expliqué à travers un répertoire lyrique d’opérettes, chansons et autres surprises, interprété par Vincent Alary ténor fantaisiste accompagné au piano par Sabine Liguori.
Fantaisiste , un drôle de métier qui vous sera raconté et expliqué à travers un répertoire lyrique d’opérettes, chansons et autres surprises, interprété par Vincent Alary ténor fantaisiste accompagné au piano par Sabine Liguori.Gratuit Réservation indispensable https://urlz.fr/r9xt .
Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
the Fantaisiste , a funny profession, will be explained to you through a lyrical repertoire of operettas, songs and other surprises, performed by Vincent Alary, tenor fantaisiste, accompanied on piano by Sabine Liguori.
L’événement FANTAISISTE, VOUS AVEZ DIT FANTAISISTE? Sète a été mis à jour le 2026-01-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE