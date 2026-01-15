FANTAISISTE, VOUS AVEZ DIT FANTAISISTE?

Quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Fantaisiste , un drôle de métier qui vous sera raconté et expliqué à travers un répertoire lyrique d’opérettes, chansons et autres surprises, interprété par Vincent Alary ténor fantaisiste accompagné au piano par Sabine Liguori.

Fantaisiste , un drôle de métier qui vous sera raconté et expliqué à travers un répertoire lyrique d’opérettes, chansons et autres surprises, interprété par Vincent Alary ténor fantaisiste accompagné au piano par Sabine Liguori.Gratuit Réservation indispensable https://urlz.fr/r9xt .

Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

the Fantaisiste , a funny profession, will be explained to you through a lyrical repertoire of operettas, songs and other surprises, performed by Vincent Alary, tenor fantaisiste, accompanied on piano by Sabine Liguori.

L’événement FANTAISISTE, VOUS AVEZ DIT FANTAISISTE? Sète a été mis à jour le 2026-01-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE